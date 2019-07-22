Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek yağışlarda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek yağışlarda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.