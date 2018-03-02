'Doğu Guta'da savaş suçu işleyenler hesabını verecek'

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta'da muhtemelen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini belirterek, sorumluların yargılanmaktan kaçamayacağını söyledi.

Hüseyin, İngiltere'nin çağrısı üzerine Doğu Guta'daki insani krizi görüşmek üzere toplanan BM İnsan Hakları Konseyinin "acil oturumunda" yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Doğu Guta'ya yönelik hava saldırıları ve bombardımanın devam ettiğine dikkati çekti.

Esed rejiminin saldırılarını sürdürdüğünü belirten Hüseyin, "Doğu Guta'da muhtemelen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işleniyor." dedi.

Hüseyin, sivillerin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bu suçların failleri tespit edildiklerini bilmek zorunda. Yargılanmaları için dosyaları oluşturuluyor ve yaptıklarına karşı sorumlu tutulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Doğu Guta'da savaş suçu işleyenlerin mutlaka hesap vereceğini vurgulayan Hüseyin, "Bosna Kasabı" Ratko Mladic'in, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş kanunlarını ihlal etmekten müebbet hapse mahkum edilmesini buna örnek gösterdi.

Hüseyin, "Suriye, Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmelidir. Adaleti köstekleme ve bu suçluları korumaya yönelik girişimler utanç verici." dedi.

İngiltere'nin karar tasarısı pazartesi sabah oylanacak

Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen "acil oturumda", İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten sonra pazartesi sabah oylanacak.

Tasarıda, Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıları "derhal durdurması" ve son dönemde bölgeye yapılan saldırıların kapsamlı şekilde araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması isteniyor.

Edinilen bilgiye göre tasarıda ayrıca Suriye'deki savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçların (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından araştırılarak sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Muhabir: Bayram Altuğ