'Doğu Akdeniz'in incisi' Arsuz ilçesinde festival coşkusu

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali düzenlendi.

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle Gözcüler sahilinde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin birçok ilinden sporcular katıldı.

Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tüplü ve serbest dalış, off-road, yelken ve bisiklet turu gibi etkinliklerin yapıldığı festival kapsamında yarış pistinde düzenlenen motokros gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, festivale Türkiye'nin her bölgesinden 70 kulübün katıldığını söyledi.

Festivalde birçok etkinliğin bir arada gerçekleştirildiğini belirten Sarı, "Doğa kulüpleri, Türkiye'nin her yerinden insanları buraya getiriyor, güzel doğamızı gezdiriyor. İnsanımızı Doğu Akdeniz'in incisi Arsuz'a bekliyoruz. Bu, bütün kurumların dayanışmasıyla yapılan bir festival. Tüm halkımızın desteği arkamızda." diye konuştu.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da ilçenin yapısına uygun etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Festivale yaklaşık 3 bin kişinin katılım gösterdiğini ifade eden Culha, "Gerek ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın gerekse günübirlik gelen vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilmeleri için gerekli her türlü etkinlikleri yapıyoruz. Amacımız bu etkinliklerle şehrin tanıtımını yapmaktır." şeklinde konuştu.

Muhabir: Fikret Kavğalı, Ozan Efeoğlu

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}