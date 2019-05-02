DÖGEP Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde, Din Öğretimi Gelişim Eylem Planı (DÖGEP) Toplantısı Agahefendi İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu toplantının düzenlendiğini belirtti.



Tekin, toplantıda temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine ahlak ve adab-ı muaşeret ile ilgili konuların öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları, materyallerin hazırlanması ve kullanımı hakkında bilgi verildiğini aktardı.



