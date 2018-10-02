Doğaseverler zirveye tırmandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüş Topluluğu ve Beyşehir Belediyesi işbirliğinde çok sayıda doğaseverin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı.

Doğaseverler, Yeşildağ Mahallesi, Ecirli bölgesindeki bin 790 metre yüksekliğindeki Flama Taşı Zirvesi'ne tırmandı.

Yaklaşık 7 kilometre mesafeli parkurda ormanlık ağaçlar arasından yürüyerek zirveye çıkan doğaseverler, Beyşehir Gölü'nü yüksekten fotoğraflama fırsatı buldu.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süredir ara verdikleri doğa yürüyüşü etkinliklerine yeniden başladıklarını söyledi.

Etkinlik çerçevesinde zirveye tırmanırken bölgedeki doğada kendiliğinden yetişen sonbahar çiçeklerini de görme imkanı bulduklarını vurgulayan Büyükkafalı, "Yıllardır doğa yürüyüşü etkinliği düzenliyoruz. Son etkinliğimizde ilk kez doğaseverler olarak bir yaban domuzu sürüsü ile karşılaştık. Yürüyüş esnasında 50 metre önümüzden geçen 20'ye yakın yaban domuzu bizleri bayağı bir tedirgin etti." dedi.