Doğaseverler Dedegöl Dağı'na tırmandı

KONYA (AA) - Doğaseverler doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında Dedegöl Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.



Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte buluşan doğaseverler, 2 bin 992 rakımlı Dedegöl Dağı'na tırmandı.

Melikler Yaylası'ndan başlayan tırmanışın ardından dağın 2 bin 220 metresindeki Yeşil Göl'e ulaşan doğaseverler, gölde yüzmenin keyfini de çıkardı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dedegöl Dağı'nın eteklerindeki Yeşil Göl'de ikinci defa buluştuklarını belirtti.

Yeşil Göl'ün yaz döneminde tamamen kuruduğu için etkinliğin öne alındığını vurgulayan Büyükkafalı, "Hem tırmanışta, hem inişte tanık olduğumuz olağanüstü coğrafya tüm katılımcılarımızı adeta büyüledi. İlgimizi çeken onlarca tür endemik bitki ile karşılaştık." dedi.