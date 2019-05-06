Doğaseverler Beyşehir'de buluştu

KONYA (AA) - Doğaseverler, Beyşehir'de düzenlenen doğa yürüyüşünde buluştu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu işbirliği ile düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine Beyşehir'in yanısıra, Konya merkez ve çevre ilçelerden de çok sayıda doğaseverin katıldığını söyledi.

Katılımcıların 12 kilometrelik parkurda zaman zaman beyaz örtü üzerinde devam eden doğa yürüyüşünü gerçekleştirdiğini belirten Büyükkafalı, "Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Bakaran Küpe Çukuru Göç Yolu Doğa Yürüyüşü etkinliğimizi geçtiğimiz yıl meydana gelin elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu Kurucusu Ali Çetin'in anısına gerçekleştirdik. Etkinlikte, yoğun karın olduğu küpe çukuruna inemedik ama yayladaki endemik bahar çiçekleri karşıladı bizleri. Etkinlik kapsamında aramızda olan ve ilk kez bölgeye gelen doğa tutkunlarımız da bölgenin güzelliklerine hayran kaldı. Bölgemizdeki zengin doğal güzelliklerin de tanıtılmasına vesile olduğumuzu düşündüğümüz doğa yürüyüşü etkinliklerimizi ramazan ayında da ara vermeden devam ettireceğiz." dedi.

