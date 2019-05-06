Doğanşar'da

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" başlatıldı.

Doğanşar Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ilçedeki öğrenciler esnaflara ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Doğanşar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri "Sıfır Atık Projesi"ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için esnaf ziyaretinde bulundu.

Öğrenciler daha sonra Doğanşar Kaymakamı Ahmet Solmaz'ı da makamında ziyaret etti. Duyarlılıklarından dolayı öğrencileri kutlayan Solmaz, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı. İlk olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaların sistemli ve verimli bir biçimde yürütebilmesi için 'Sıfır Atık Eylem Planı' hazırlanarak yol haritası belirlendi." dedi.

Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve okullara kaymakamlık tarafından geri dönüşüm kutuları tedarik edildiğini aktaran Solmaz, şunları kaydetti:

"Kaymakamlığımız aracılığıyla aldığımız doğaya uygun toplama aracımız ile kağıt, plastik, metal, cam ve pil atıkları toplanmaya başlandı. Sıfır Atık Okul Kulübü kurularak ilgili kulübün faaliyeti kapsamında okul bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Okul panosu oluşturularak öğrencilerimize israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması gibi bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında okulumuz öğretmen, öğrenci, idareci ve personeli olarak projeye yönelik faaliyetlerine devam edecek. Emeği geçenlere ve duyarlılık gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum."



