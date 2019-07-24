Doğanşar'da beç tavuğu dağıtıldı

SİVAS (AA) - Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadelede kullanılmak için üretilen "kene savar" lakaplı beç tavuğu, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde vatandaşlara verildi.
Vatandaşlardan, KKKA hastalığı taşıyan keneler ile mücadele kapsamında dağıtılan beç tavuklarını doğaya salmamaları ve bahçelerinde beslemeleri istendi.
Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, beç tavuklarını Doğanşar ilçesinin farklı köylerinde yaşayan vatandaşlara birer çift ücretsiz dağıttı.