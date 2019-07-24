Doğanşar'da beç tavuğu dağıtıldı

SİVAS (AA) - Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadelede kullanılmak için üretilen "kene savar" lakaplı beç tavuğu, Sivas'ın Doğanşar...