Doğankentli öğrenciler sinemayla tanıştı

YOZGAT (AA) - Sorgun’un Doğankent beldesi Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sinemayla tanıştı.



Okul Müdürü Kadir Sezer, AA muhabirine, sinema kültürünün bir çok köy ve kasabada hatta ilçede yeteri kadar oluşmadığını, çocukların bir çoğunun henüz sinemaya gitmediğini söyledi.

Sezer, "Bizim okulumuzda da bugüne kadar sinemaya gitmemiş bir çok öğrencimiz vardı. Okulumuzun salonunu sinema salonu haline getirdik. Salonun önüne bir de gişe koyduk. Öğrencilerimiz gişeden biletlerini aldı, sonra mısır ve içecek alarak salona girdi. Çocuklarımız 'Ayla' filmini izledi. Böylelikle çocuklarımız sinemayla tanışmış oldu." dedi.