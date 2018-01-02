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Doğankent'e 16 milyon liralık yatırım

YOZGAT (AA) - Sorgun'un Doğankent Belde Belediye Başkanı Doğan Sungur, beldelerine 2017'de 16 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi. Başkan Sungur AA muhabirine yaptığı açıklamada Doğankent'te 5 dönemdir belediye başkanlığı...

02 Ocak 2018 Salı 17:03
Doğankent'e 16 milyon liralık yatırım
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YOZGAT (AA) - Sorgun'un Doğankent Belde Belediye Başkanı Doğan Sungur, beldelerine 2017'de 16 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Başkan Sungur AA muhabirine yaptığı açıklamada Doğankent'te 5 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı.

"Beldeye 2017 yılı içerisinde 4 milyon 300 bin liraya güneş enerjisi, 4 milyon 103 bin liraya Doğankent Göleti Kapalı Sulama Sistemini, 2 milyon 466 bin liraya Kültür Evi yaptıklarını" belirten Başkan Sungur yaptıkların yatırımların devamını şu sözlerle anlattı:

"Bir milyon 18 bin liralık Spor Kompleksi ve Aile Yaşam Merkezi, 1 milyon 550 bin liralık kilit parke, bordür alımı, yol yapımı, kepçe alımı, kanalizasyon boru alımı, cami, külliye, taziye ve aşevi yapımı.

Mevlana Parkı restorasyonu, Atık Su Atma Revizyon Projesi ile Yenimahalle dere ıslahı projelerine toplam 16 milyon 34 bin 93 liralık bir harcama gerçekleştirdik."

Sungur ayrıca, yatırımların 2018 yılı içerisinde de hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
DoğankentSorgunYatırımlar
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