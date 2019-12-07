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Doğanhisar'da silah kaçakçılığı
KONYA (AA) - Doğanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan iki zanlıyı 78 adet tüfekle yakaladı.Doğanhisar'da "Bir araçla silah kaçakçılığı yapıldığı" ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği...
Genel 07.12.2019, 09:41
KONYA (AA) - Doğanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan iki zanlıyı 78 adet tüfekle yakaladı.
Doğanhisar'da "Bir araçla silah kaçakçılığı yapıldığı" ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonrası araç, dün çevre yolu üzerinde yakalandı.
Yapılan incelemelerde tüfeklerin bazılarının seri numarasının olmadığı ve bazılarının ise seri numarasının kazındığı tespit edildi.
Araç içerisinde bulunan M.G. ve M.A.E. isimli şahıslar göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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