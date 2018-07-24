'Doğal afet' Japonya'yı kasıp kavuruyor

ANKARA (AA) - Kyodo ajansının, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberine göre, dün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde 77 kişi yaşamını yitirdi, 30 binden fazla kişi hastanelere gitti.

Japonya Meteoroloji Dairesi, ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı "doğal afet" ilan etti.

Dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde de 222 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz



