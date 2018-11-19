Doğada kendiliğinden yetişiyor, yağı Fransa'ya satılıyor

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılmasıyla elde edilen defne yağı, kozmetik sektöründe kullanılmak üzere Fransa ve Fas'a satılıyor.

Köylüler dağlık arazilerdeki defne ağaçlarının meyvelerini kimi zaman çırpma yöntemiyle kimi zaman da elle topladıktan sonra kazanlarda saatlerce kaynatıyor. Bir süre sonra su yüzüne çıkan ve etkileyici kokusuyla dikkati çeken defne yağları, kürek benzeri aparatlarla alınarak süzgeçlere konuluyor, ardından varillere dolduruyor.

Köylülerin imece usulüyle hazırladığı yağlar, pazar sorunu yaşanmadan satılıyor.

Kilogram fiyatı 60-70 lira

Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy'de defne yağı üretimi yapan köylülerden Musa Yakşi, AA muhabirine, sabah erken saatlerden itibaren çırpma yöntemiyle defne meyvelerini topladıklarını, bunun biraz yorucu olduğunu söyledi.

Meyvenin yağının çıkarılmasının da zahmetli olduğunu belirten Yakşi, "Ortalama 250-300 kilogram defneden 45-50 kilogram yağ çıkarıyoruz. Yağın kilosunu 60-70 liraya satıyoruz. Kendi pazarını kurmuş tüccarlar bizden alıyor, yurt dışına gönderiyor. Biz müşteri gezmiyoruz, o çabaya düşmüyoruz, alıcısı hazır." dedi.

Yakşi, defne yağının çiftçi için çok iyi bir gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

Ayşe Özkan da günlük 10 çuval defne meyvesi topladıklarını belirterek, "Rabbim bize çok güzel nimetler vermiş, su, gübre veya budama istemiyor, kendi kendine büyüyor. Köyün çoğu ailece dağa gelir ve birlikte toplarız bu meyveleri, yine birlikte yağını çıkartırız." diye konuştu.

Defne yağı ticareti yapan Sait Döş de defneden yağ çıkarma işinin kendileri için baba mesleği olduğunu söyledi.

Defnenin köy halkı için büyük bir nimet olduğunu dile getiren Döş, şöyle devam etti:

"Bunun yaprağıyla, yağıyla herkes kazanç elde ediyor. İki aylık bir süre var. Her yıl ekim-kasım ayında çıkan meyveler her evin ekmeğini kazanmasına vesile olur. Biz hem kendimiz topluyoruz hem de komşu köylerden satın alıp yağını çıkarıyoruz. Çok zor ve zahmetli, 24 saat işçilik isteyen bir iş."

Döş, yıllık ortalama 5 ton yağ üretip kilogramını 60-70 liradan sattıklarını belirterek, "Türkiye'deki önemli kozmetik firmalarına ürün veriyoruz. Bunun yaklaşık 3 tonunu yurt dışına gönderiyoruz. Şu anda Fransa'dan ve Fas'tan müşterilerimiz var. Onlar da kozmetik sektöründe kullanıyorlar." dedi.

Sait Döş, kooperatifleşmek istediklerini de sözlerine ekledi.