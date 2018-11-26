İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin Humus ilinden zorunlu göçlerle İdlib'e sığınan Hüsam Naci, doğacak çocuğunu kucağına almasına engel olacak kadar ilerleyen parkinson hastalığıyla mücadele etmek için yardım bekliyor.

Humus ilinde yaşayan 48 yaşındaki Naci, 2011 yılının sonlarında Beşşar Esed rejiminin bombardımanları nedeniyle ruhsal sıkıntı yaşamaya başladı.

Rahatsızlığı, vücudunda dopamin eksikliği nedeniyle parkinsona dönüşerek ilerledi.

Naci, hastalığının yol açtığı kronik hareket bozukluğu nedeniyle günlük basit işlerini dahi yapamıyor.

İki çocuğu ve eşiyle zorunlu göçlerle İdlib'e sığınan Naci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Humus’tan tehcir edildikten sonra İdlib’e geldik. Tedavi için Türkiye’ye girdim ancak geçici koruma kimliği alamadığım için Suriye’ye yeniden dönmek zorunda kaldım." dedi.

Naci, Suriyeli savaş mağdurları için yapılan Ataa köyündeki evinin bir bölümünü market olarak kullanıp ailesinin geçimini sağlıyor.

Naci, günlük bin Suriye lirası (9 Türk lirası) satış yaptığını, bunlarla da ancak ilaçlarının bir kısmını alabildiğini söyledi.

Hastalığın etkilerinden titreme ve kaslarındaki yavaşlamaları hafifletmek için her üç saatte bir ilaç aldığını belirten Naci, ağır eşyaları kaldıramadığını, alışveriş dışında günlük basit aktiviteleri yapamadığını dile getirdi.

Naci, 4 yaşındaki Muhammed isimli oğlunun bisiklet istediğini ve alamadığı için çok üzüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu hastalık beni aciz bir insana dönüştürdü. Tedavi Suriye’de imkansız. Türkiye’de tedavi görmek istiyorum. Girişimi kolaylaştırsınlar. İki çocuğum var. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Hastalığım nedeniyle doğacak çocuğumu kucaklayıp kulağına ezan okuyamayacağım."

Naci'nin 9 yaşındaki kızı Nada da babasına ilaç almak istediğini söyledi.

Nada, "Babama dükkanda yardım ederim. Günlük işlerinde yardımcı olurum. Telefonunu ben tutarım konuşmalarını yapması için." diye konuştu.