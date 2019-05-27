Doğa yürüyüşü için Beyşehir'de buluştular

KONYA (AA) - Doğaseverler doğa yürüyüşü etkinliği için Beyşehir ilçesinde buluştu.



Beyşehir Belediyesi öncülüğünde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine, Beyşehir’in yanı sıra Konya merkez ve çevre ilçelerden de doğaseverler katıldı.





“Karaburun Plajı Atalani Kesi Boğazı Doğa Yürüyüşü” etkinliği kapsamında doğaseverler düz parkurda 9 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Karaburun plajı mevkisinde tamamlanırken,ise sahilde gerçekleştirilen iftar yemeği programı ile son buldu.Derneğin başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilkbahar mevsiminin güzelliklerini doğaseverlerle buluşturabilmek ve bölgeyi bu tür etkinliklerle daha yakından tanıtabilmek için ramazan ayında da etkinliklere ara vermediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.



