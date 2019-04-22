Doğa yürüyüşü etkinliğiyle mağaralar tanıtıldı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği ile Derebucak’a bağlı Çamlık Mahallesi’nin dünyaca ünlü mağaraları tanıtıldı.

Beyşehir Kültür Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından Derebucak Çamlık Mağaraları Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Beyşehir’in yanısıra Seydişehir, Hüyük ve Konya’dan gelen çok sayıda doğasever katıldı. Yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılar, bölgenin ünlü Suluin, Körükini ve Balatini mağaralarını yakından görme imkanı buldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle Derebucak bölgesindeki ünlü mağaraları katılımcılara daha yakından görme ve tanıtma imkanı bulduklarını belirtti.

Büyükkafalı, "Etkinlik, ilkbahar mevsiminin en güzel zamanı olan bölgedeki suların coşkuyla aktığı, çiçeklerin ve tabiatın bölgede yeni uyandığı bir döneme denk geldiği için de farklı güzellikleri ortaya koydu. Doğaseverlerimiz hem güzel bir alanda doğa yürüyüşü yapmanın keyfini çıkarırken, yöredeki mağaraları da görmüş ve tanıma imkanı bulmuş oldu." dedi.

