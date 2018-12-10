Doğa tutkunları Beyşehir'de buluştu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinliğe Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Grubu ile Hukuk ve Kariyer Topluluğu’na mensup doğaseverlerin de aralarında olduğu 80 doğa tutkunu katıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta düzenledikleri doğa etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Beyşehir’i tanıtmak ve ilçede sosyal etkinlikleri aktif tutmak amacıyla bu tür etkinliklerin hava şartları müsaade ettiği sürece önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Özaltun, katılımcılara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise etkinliği Kurucuva Mahallesi sınırlarındaki İslibucak mevkisinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Etkinliğe sadece ilçemizden değil, Konya merkez ve çevre ilçelerden de aralarında yargı mensuplarımızın da olduğu çok sayıda doğa tutkunu katıldı. Doğaseverlerimiz sedir ve çam ağaçları arasındaki 11 kilometre mesafedeki parkurda bol bol oksijen depoloma imkanı buldu. Bu tür etkinlikleri sağlıklı yaşam adına da önemsiyoruz." dedi.

