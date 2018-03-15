Doğa Sigorta AŞ'ye

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta AŞ, 31'inci Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde "Tüketici Kalite Ödülü"ne layık görüldü.

Doğa Sigorta AŞ'den yapılan açıklamaya göre, LobIn Turkey tarafından "Kişisel Bilgi ve Yapay Zeka" temasıyla gerçekleştirilen 31'inci Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde yılın "Tüketici Kalite Ödülü"nü kazanan Doğa Sigorta AŞ, en çok tercih edilen sigorta şirketleri arasındaki konumunu gözler önüne serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, "Doğa Sigorta AŞ olarak sektöre adım attığımız 2014 yılında çok önemli rakiplerimiz vardı. Sektördeki rekabet ortamı karşısında nasıl rekabet edebileceğimizin analizini yaptık. Öncelikle teknolojiye yapacağımız yatırımı ele aldık. Teknolojiyi kullandığımız ölçüde fark yaratabileceğimizi düşündük. Bugün geldiğimiz noktada 3,5 milyon sigortalıya hizmet vererek sektörün en büyük sigorta şirketlerinden biri konumuna yükseldik. Bu başarıyı müşteri odaklı olmamız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla sağladık." ifadelerini kullandı.

Teknolojiyi iyi kullanan şirketlerin daha nitelikli insan kaynağı elde ettiğini vurgulayan Kırmızı, "Yaptığımız teknolojik yatırımlarla çok iyi bir insan kaynağı oluşturarak şirketimizi önemli bir noktaya getirdik. Teknolojiyi kullanarak sadece müşterilerimize değil, çalışanlarımıza da refah ortamı sağladık. Bundan sonraki süreçte teknolojiyi kullanabildiğimiz ölçüde sigorta sektöründe rol oynayabileceğiz. Önümüzdeki dönemde bu bakış açısıyla ilerleyerek teknolojiye yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz." bilgisini verdi.



