Doğa Koleji Nevşehir Kampüsü Açıldı

Anaokulu, ilkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademeleriyle, 2018–2019 eğitim öğretim yılına hazır olan Doğa Koleji Nevşehir Kampüsü için açılış töreni düzenlendi

Yeni dönemde eğitime başlayacak olan Doğa Koleji Nevşehir kampüsünün açılış törenine Nevşehir İli Protokol üyeleri, Doğa Koleji Genel Merkez Yetkilileri, öğrenci ve velilerinin yanı sıra çok sayıda misafir katıldı,

Sunduğu fiziksel imkanlar, devrim niteliğindeki teknolojik altyapısı ve güçlü akademik kadrosuyla eğitime başlayacak olan kampüste ilk gün coşkusu doyasıya yaşandı. Kampüsün açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından açılışa katılan protokol üyeleri, misafirler, veliler ve öğrenciler kampüs yöneticileriyle birlikte okulu gezdi. Doğa Koleji Nevşehir Kampüsü sunduğu fiziksel imkanlar ile büyük beğeni topladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2018, 23:12