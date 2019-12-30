Doğa Koleji İTÜ Vakfına devrediliyor

İTÜ Vakfı, Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve devir işlemlerinin başladığını bildirdi.

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