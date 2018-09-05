Doğa kampının programlarını gençlerin önerileri belirliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde hizmet veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı'nın programları, öğrenciler arasında düzenlenen memnuniyet anketlerindeki öneriler dikkate alınarak düzenleniyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hirfanlı Baraj Gölü kenarında, bol oksijenli ve her türlü imkanın olduğu kampa gençlerin ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu yıl, 10 dönemlik yaz kampının 6'sının temmuz ayı sonu itibariyle tamamlandığını, kış dönemine kadar 4 kampın daha gerçekleştirileceğini anlatan Aslan, kamp dönemleri için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile değerler eğitiminin yer aldığı çok geniş yelpazede programlar hazırlandığını kaydetti.

Her kamp döneminin sonunda gençlere yönelik memnuniyet anketleri düzenlendiğine işaret eden Aslan, şöyle devam etti:

"Her dönem yapılan sportif ve kültürel faaliyetlerle ilgili anketler yapıyoruz. Gençler giderken 'Ne olmalı, ne olmamalı' şeklindeki düşüncelerini yazıyorlar. Anketler, bakanlığın sitesine yükleniyor. Oradan yapılan değerlendirme sonunda buraya sonuçları geliyor. Memnuniyet anketlerindeki gençlerin istekleri ya da istemediklerine göre faaliyetler ve hizmetler yenileniyor. Sportif ve kültürel faaliyetler, gençlerin istekleri yönünde değerlendiriliyor."

Aslan, gençlerin isteği doğrultusunda faytonla gezintinin kaldırıldığını anlatarak, "Koku oluyor diye görüş beyan edenler olmuş. Yine gençlerin talepleri doğrultusunda gölde tekne gezintisi düzenlenmesi için çalışmalara başlandı. Değerler eğitimi için çağırdığımız yazarlar, psikologlar, sosyologlar ve uzmanlar da yine gençlerin önerileri doğrultusunda belirleniyor. Yemek menüsü ve diğer faaliyetler de aynı şekilde programlanıyor." diye konuştu.

Aslan, Bakanlığın 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye genelindeki 32 kampa katılan öğrenciler arasında yaptığı memnuniyet anketi sonucuna göre Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı'nın, doğa kamplarında 2'nci, mavi ve yeşil olarak adlandırılan genel kamplarda 4'üncü olduğunu da sözlerine ekledi.