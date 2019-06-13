Doğa harikası üzerine asansör

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE DOĞA HARİKASI ÜZERİNE YAPILAN ASANSÖR YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN TEPKİSİNİ ÇEKERKEN BU DURUM SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ. NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE YUNAK MAHALLESİNDE BULUNAN BİR OTELİN ASANSÖRE SEYİR TERASI KOYMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI.

Doğa harikası üzerine asansör
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Yunak mahallesinde bulunan bir otelin asansörü yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde doğa harikası üzerine yapılan asansör yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekerken bu durum sosyal medyada da büyük tepkileri beraberinde getirdi. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Yunak Mahallesinde bulunan bir otelin asansöre seyir terası koyması dikkatlerden kaçmadı.

“Koruma Kurulu izin vermiş”

Ürgüp ilçesinde otelin asansörü yapmasına ve burada seyir tepesinde gelen turistlerin bölgeyi izlemesi için Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verildiği öğrenildi.

Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu olan ve asansör olarak tasarlanan yapıya ait mimari restorasyon projeleri, Nevşehir Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2012 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı projesi ile fiziki uygulama uygunluk arz etmektedir. İddia edildiği üzere herhangi bir hukuksuzluk ve su-i istimal söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

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