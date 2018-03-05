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DKK davasında sona doğru

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında DKK'deki eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılandığı davada sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını tamamladı - Yarınki duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor

05 Mart 2018 Pazartesi 17:40
DKK davasında sona doğru
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ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı beyanları alındı.

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar Mustafa Mesut, Umut Demirhan ve Himmet Tamer Çengel son savunmalarını yaptı.

Söz konusu sanıklar, bugüne kadarki duruşmalarda suçsuz olduklarının ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmalarının da alınmasının ardından bugünkü duruşma tamamlandı.

Yarınki duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

- Savcı ağırlaştırılmış müebbet istemişti

Öte yandan, 9 Kasım 2017'de esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, aralarında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai, FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili Tuğamiral İrfan Arabacı, eski tuğamiraller İhsan Bakar, Hasan Kulaç'ın da bulunduğu sanıklardan 61'inin "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Eski Tuğamiral Ali Murat Dede ve eski Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un aralarında bulunduğu 7 sanığa ise yalnızca terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezası verilmesi istenilen mütalaada, 3 firari sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasına, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan Astsubay Sinan Avşar'ın ise beraatine karar verilmesi talep edilmişti.​




Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri KomutanlığıFETÖFetullahçı Terör Örgütü
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