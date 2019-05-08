NEVŞEHİR (AA) - Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Dizi filmlerin dünyaya ihraç edilişi sıralamasında Amerika'dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25'i Türkiye'ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz. Türk dizileri sayesinde birçok ülkede Türkçe öğrenme sayısı da gittikçe artıyor." dedi.

Gülsevin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Günümüzde Türkçe ve Türk Dil Kurumu" konulu programda konuşan Gülsevin, Türkçenin günümüzdeki ve gelecekteki durumunu değerlendirdi.

Dilin sadece bir iletişim aracı olmayıp, aynı zamanda kimliğin de bir parçası olduğunu belirten Gülsevin, son yıllarda dünya genelinde Türkçe öğrenmeye yönelik ilginin arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı izni ile faaliyet sürdüren Türkçe kurslarının çeşitli ülkelerde dil eğitimi verdiğini aktaran Gülsevin, zengin bir dil yapısına sahip Türkçenin dünyada itibarı yükselen bir lisan olduğunu anlattı.

- "Bütün Avrasya'yı etkilemiş ve beslemiştir"



Tarihçilerin Türk dili ve kültürünü bir ırmağa benzettiklerine dikkati çeken Gülsevin, şöyle devam etti:

"Nasıl ki ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkiler ise Türk dili ve kültürü de bütün Avrasya'yı etkilemiş ve beslemiştir. Nasıl ki ırmak dolaştığı bütün coğrafyadan ve coğrafi şekillerden etkilenirse, Türk dili ve kültürü de bütün bu coğrafyadan etkilenmiş ve zenginleşmiştir. Diğer ülke dillerinde de Türkçe kelimeler görmek mümkün. Çünkü tarihin her döneminde değişik toplum ve milletler ile iç içe yaşamışız. Günümüz dünyasında da Türkçe, dünyada en yaygın ve zengin olduğu günleri yaşıyor. Çünkü bugün Kırgızistan, Afganistan, Özbekistan Afrika, Rusya, Ukrayna ve birçok Balkan ülkesinde herkes Türkçe öğreniyor ve bunu hiçbir zorlama olmadan yapıyorlar."

Gülsevin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kursların yanı sıra Yunus Emre Enstitüsünün de dünyanın dört bir tarafında Türkçe öğrettiğine işaret ederek, "Dünyada Türkçenin itibarı çok yüksek. Dizi filmlerin dünyaya ihraç edilişi sıralamasında Amerika'dan sonra Türk dizileri 2. sırada yer almakta olup, dünya dizi film pastasının yüzde 25'i Türkiye'ye ait. İşte bu diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz. Türk dizileri sayesinde birçok ülkede Türkçe öğrenme sayısı da gittikçe artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşinin sonunda, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül tarafından Gülsevin'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.



