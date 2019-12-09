Dizi ihracatının cirosu 11 yılda 350 katına çıktı

İSTANBUL (AA) - Global Agency Kurucusu ve Üst Yöneticisi ( CEO) İzzet Pinto, Türkiye'nin dizi ihracatının 11 yıl önce 1 milyon dolar bile değilken, şimdi yıllık cirosunun 350 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk dizilerini dünya markası haline getiren iki isim, TIMS&B Productions Uluslararası Operasyonlar Direktörü Selin Arat ve Global Agency Kurucusu ve CEO'su İzzet Pinto, Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Sosyoloji bölümleri iş birliğiyle gerçekleştirilen "Popüler Kültür Söyleşileri" kapsamında Yeditepe Üniversitesi'ne konuk oldu.

"Dünyada Türk Dizi Fenomeni" başlıklı söyleşide öğrencilerle bir araya gelen TIMS&B Productions Uluslararası Operasyonlar Direktörü Arat, Türkiye'nin, dünya dizi pazarında, ABD'den sonra en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumunda olduğunu kaydetti.

Çalışmalarını, yalnızca Türkiye'deki değil, tüm dünyadaki seyircinin izlemesi üzerine tasarladıklarını belirten Arat, "O nedenle her zaman, tabii ki öncelikle, dünyadaki tüm film ve televizyon sektörünün kuralı olan iyi bir hikaye arıyoruz. Bunları taşımak üzere dünyada sevilen oyuncularımızla çalışmak kadar yeni yetenekleri de keşfetmenin önemine inanıyoruz. Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli örneği gibi..." ifadelerini kullandı.

Muhteşem Yüzyıl'ın tüm dünyada en çok izlenen Türk dizisi olduğunu vurgulayan Arat, "En baştan tüm dünya düşünülerek tasarlanmıştı ve karşılığını da buldu. Biz onu iyi icra edemeseydik, dağıtımını iyi yapamasaydık bu rakamlara ulaşamazdı. Önemli olan evrensel kodları içinde barındıran bir hikaye yaratmak. Yaptığınız işte hikaye yerel olsa da başka kültürlere de dokunabilecek duyguyu, ruhu içinde barındırması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Değişen rating sistemleri ve dijital platformlardan dizi yayınlanmasının yeni bir izleyici kitlesi oluşturduğunu, değişen parametrelerin içinde en iyi ürünü ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirten Arat, en çok Güney Amerika olmak üzere tüm dünyaya dizi satışı yaptıklarını ancak Batı ve Kuzey Avrupa'nın henüz Türk dizilerini tercih etmediğini kaydetti.





- "İstanbul'a hayran kalıyorlar"





Global Agency Kurucusu ve CEO'su Pinto da hikayenin dizi tercihlerinde ana unsur olduğuna işaret ederek, özellikle kadınları konu edinen, melodram türü, zengin ve yoksul hayatın paralel işlendiği hikayelerin daha çok izlendiğini, erkek ağırlıklı veya mafya hikayelerinin ise yurt dışında talep görmediğini aktardı.

Türk dizilerinin satışında İstanbul'un önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Pinto, "Diziler genellikle İstanbul'da çekiliyor. İnsanlar, bu dizileri izlerken İstanbul'un güzelliğine de hayran kalıyor. Bazı insanlar kostümleri inceliyor bazıları da o şehrin güzelliğini görmek istiyor." ifadelerini kullandı.





- "70 dizinin 15'i yurt dışı için uygun oluyor"





İzzet Pinto, dizi ihracatının 11 yıl önce başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaklaşık 300'e yakın dizi film ihraç edildi. Biz şirket olarak 60 dizi ihraç ettik. Belki bu süre zarfında 700-800 dizi üretildi ama bunların hepsi yurt dışına satılmadı. Yılda yaklaşık 70 proje hayata geçiyor fakat bu 70 projenin yarısı, 5-6 bölümü yayınlandıktan sonra izlenme oranları düşük olduğu için yayından kalkıyor. Yaklaşık 15 dizi, yurt dışı için uygun kriterleri taşıyor."

Türkiye'nin dizi ihracatının 11 yıl önce 1 milyon dolar bile değilken, şimdi yıllık cirosunun 350 milyon dolara çıktığını bildiren Pinto, 2019 yılında reklam sektörünün zor bir dönemden geçmesinin televizyon sektörünü de yakından etkilediğini, kanalların reklam gelirlerinde düşüş olması nedeniyle dizi sektöründe de yaşanan düşüşün, rakamlara büyüme değil, durağanlık olarak yansıyacağını belirtti.







