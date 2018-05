Diyarbakır'ın çehresi belediye hizmetiyle değişti

DİYARBAKIR - Ömer Yasin Ergin

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerle vatandaşları yıllardır özlemini duydukları hizmetlerle buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince temizlikten ulaşıma, altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemesinden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda uygulanan projeler sayesinde kentin çehresi değişti.

DBP'li yönetim döneminde yapılması gereken belediye hizmetlerinden mahrum kalan vatandaşlar, görevlendirmenin ardından yapılan hizmetler ve çalışmaları takdir ediyor.

Kırsal mahalleler de hizmet gördü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kırsal mahallelerde 100 kilometre yola sıcak asfalt dökerken, bu yıl 450 kilometre yola sıcak asfalt dökmek için çalışmasını sürdürüyor.

Kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokakları 800 bin ton sıcak asfalt ile kaplayacak olan belediye ekipleri, 13 ilçedeki bazı mahallelerde bin 300 kilometre asfalt sathi kaplama çalışmasını tamamladı, 900 kilometre asfalt sathi kaplama çalışmasına da başladı.

Belediye ekiplerince bulvar ve caddeleri kapsayan 400 bin metrekarelik alanda ise kaldırım yenileme çalışması yapılıyor.

Kente 6 milyon mevsimlik çiçek

Geçen yıl kentte 2 milyon mevsimlik çiçek diken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl toplam 4 milyon çiçek dikerek, kenti adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Belediyenin önemli projelerinden biri olan ve yapımına geçen yıl başlanan "Kent Meydanı" tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde 70 bin metrekare alan üzerine yapılan Kent Meydanı'nda çocuk oyun grupları, fitness aletleri, yürüyüş bantları, yeşil alanlar ve farklı türlerde bin 746 ağaç çeşidi yer alıyor.

Yeşil alanları artırmayı amaçlayan belediye, yapımına geçen yıl başladığı Kayapınar ilçesinde 34 bin metrekarelik "Tema", 50 bin metrekarelik "Ahmed Arif", Bağlar ilçesinde ise 40 bin metrekarelik "Kardeşlik Parkı"nın yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor.

İlçelerin modern otogarlara kavuşması için çalışmalarını sürdüren belediye, bu amaçla Ergani, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinde yeni otogar yapımına başladı. Eğil, Lice ve Hani'de İlçe Koordinasyon Merkezi yapımı devam ederken, Eğil ile Bismil ilçelerine de Kültür Merkezi inşa ediliyor.

Güneş enerjili otopark projesi tamamlandı

Çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'nin (DİŞTİ) açık otoparkında inşa ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) projesini tamamladı.

Toplam alanı 5 bin 750 metrekare olan açık otopark, çelik konstrüksiyonlar döşenerek kapalı otopark görünümüne kavuşturuldu. GES projesinde, yılda 939 bin 224 kilovatsaat elektrik üretilecek.

Çiftçilere destek veriliyor

Yerel üreticiyi desteklemek için tarım ve hayvancılık alanında farklı projelere imza atan belediye, Çermik ilçesi Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasındaki tarım arazilerinin suya kavuşması için 25 bin 400 metre sulama kanalı inşa ediyor. Yapılacak sulama kanalı ile 10 bin dönüm susuz tarım arazisi suya kavuşacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarımsal Yatırım Şubesi, tarımsal istihdamı artırarak, mevsimlik işçi göçünün önüne geçmek için organik tarımın yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda hazırlanan proje ile organik tarımın yaygınlaşması amacıyla toprak analizinin ardından çiftçilere 70 kilogram organik sebze tohumu desteği sağlayan belediye, 100 çiftçiye de 12 bin organik meyve ve sebze fidanı dağıttı. Bütçesi 900 bin lira olan proje ile 2 yılda 350 dönümde meyve fidanları, 400 dönüm tarım alanında da organik sebze tohumları toprakla buluştu.

Sosyal belediyecilik hizmetleri

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında 2 Mart'ta başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" ile hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyaçları karşılanıyor.

İlçe ve çevre illerden kentte bulunan hastanelere doğum için gelen kadınların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan "Anne Oteli" ile imkanları bulunmadığı için hastane koridorları veya bahçelerinde sabahlayan hasta yakınlarının konforlu ortamda konaklamaları amacıyla 400 kişi kapasiteli misafirhane hizmet veriyor.

Hasta, hasta yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar için kentte 6 noktada kurulan "İkram Çeşmesi"nden ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında sıcak çorba, yaz aylarında ise soğuk limonata ikram ediliyor.

Ulaşımda konfor sağlandı

Belediye, daha konforlu, ucuz ve güvenli bir ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla alacağı 100 araç ile filosunu genişletti. Başlatılan uygulamayla kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar perşembe günleri mezarlıklara ücretsiz taşınıyor. Kent merkezi dışında 10 ilçede de aynı uygulama hayata geçirildi. Ramazan ve Kurban bayramları süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verildi. Bayramlar dışında sınav günlerinde de öğrenciler toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalandı.

Spor sahaları kuruluyor

Belediyenin, vatandaşların spora teşvik edilmesi amacıyla mahalle ve okullarda başlattığı 33 spor sahası yapım çalışmaları devam ediyor. Kentin farklı noktalarında da taziye evi, çocuk oyun evi, kadın merkezi gibi 8 sosyal ve kültürel tesis yapılıyor.

Hizmetler takdir görüyor

Vatandaşlardan Gönül Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl önce evlenerek Diyarbakır'a yerleştiğini söyledi.

Belediyenin her yıl kenti çiçek bahçesine dönüştürdüğünü belirten Demir, kentte yeni parklar yapıldığını, yolların asfaltlandığını, temizlik ve ulaşımdaki sorunların çözüldüğünü dile getirdi.

Görevlendirme yapılmadan önce çöplerin toplanmadığını, hizmetlerin aksatıldığını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Belediyeye görevlendirme yapılmadan önce her sokak başı çöp yığınlarıyla doluydu. Belediye çalışmalarında eksiklik vardı. Şu an ise çok güzel çalışmalar var. Gece yarısına kadar yol ve temizlik çalışmaları sürüyor. Çiçek ve yeşillendirmeyle her taraf çok güzel oldu. Diyarbakır'a ilk geldiğim zaman ile şu anı kıyas dahi edemem. Çünkü gözle görülür çok farklılık var. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı belediye başkanına teşekkür ediyoruz."

Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler esnafız kepenklerimiz kapandığı zaman zarar görüyorduk. Günlerce kepenk açmadığımız, iş yerimizin taşlandığı ve tehdit edildiğimiz günler oluyordu ama şimdi kepenklerimiz kapanmıyor çok şükür. Esnaf olarak rahatladık, çevre temizliği sürekli yapılıyor. Kentin her tarafı yeşillendi, ışıklandırıldı. Yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle gerçekten insana 'acaba ben Diyarbakır'da mıyım? dedirtiyor. Eskiden Diyarbakır'a Güneydoğu'nun Paris'i deniliyordu. Asıl bence şu an burası Paris oldu."

Görevlendirme ile sorunlar giderildi

Güneş Demir ise yürütülen belediye çalışmalarıyla kentin yeni bir yüze kavuştuğunu söyledi.

Önceden cadde ve sokaklarda çöp yığınları olduğundan dolayı kötü bir görüntü ve koku oluşturduğunu anımsatan Demir, görevlendirmenin ardından bunların giderildiğini kaydetti.