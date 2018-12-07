Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 3 sığınak imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 3 sığınak ve avcı boy çukuru kullanılamaz hale getirildi, 250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesinin kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, dün saat 05.30'dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş. Adem Aktaş-12 Özel Birlik Operasyonu"nun saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda kış üslenmesi amacıyla teröristlerce kullanılan, biri 45 metrekare büyüklüğünde, 2 oda ve mutfaktan oluşan sığınak olmak üzere toplam 3 dolu kış sığınağı ve avcı boy çukurunun tespit edilmesinin ardından kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinde sığınaklar ile toprağa gömülü vaziyette bulunan malzemelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Antitank roketatar mühimmatı, 250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 5 infilaklı fitil, 3 elektrikli fünye, akü iç plaka bloğu, 320 büyük boy pil, 4'lü pil bloğu, 14 adet kalem pil, anahtarlık tipi uzaktan kumanda, 400 metre kablo, 10 adet büyük tüp, 6 küçük tüp, 6 terörist kıyafeti, 25 çift mekap ayakkabı, 16 çift eldiven, 10 kilogram bulgur, 6 kilogram salça, 19 kilogram zeytinyağı, 220 kilogram ayçiçek yağı, 25 kilogram vita yağı, 10 kilogram kuru soğan, 10 kilogram patates, 10 kilogram helva, ocak, 100 çivi, 100 metre halat, 5 torba kına, muhtelif giyim malzemeleri ve çok sayıda muhtelif ilaç ve örgütsel doküman."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği aktarılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

44 kilogram esrar ele geçirildi

Öten yandan Lice'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ise silah, mühimmat ve 44 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalarda sözde Amed eyaleti maliye ve cephane birimi sorumlusu terörist "Seyit Batman" kod isimli Ekrem İptaş'a ait çantanın, Lice ilçesi Ortaç köyünde ikamet eden R.T. ve M.T'nin ev ve eklentilerinde bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edildiği bildirildi.

Ortaç köyünde arama faaliyeti yapmak amacıyla 6 Aralık'ta saat 05.30 itibarıyla Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Koçak istihbarata dayalı nokta operasyonunun düzenlendiği belirtilen açıklamada, operasyonun aynı gün saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda, ev, eklenti ve bahçelerde iş makinelerinin de yardımıyla yapılan aramalarda, ev içerisinde ve bahçede toprağa gömülü iki jelikan bidon içerisinde tabanca, iki kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 77 fişek, el dürbünü, panço, met, 26 gizleme ağı, koltuk altı tabanca kılıfı, kütüklük, 44 kilogram esrar ele geçirildiği aktarıldı.

Yatakların altına gizlenmiş

"Arama faaliyetleri esnasında hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan A.K, M.T'nin evinin yatak odasında yatakların altına gizlenmiş şekilde yakalanmış, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.