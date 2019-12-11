Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin edip finans desteği sunan 17 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne eleman temin eden, teröristlere ideolojik eğitim veren, para karşılığında sahte kimlik düzenleyen ve güvenlik güçleri hakkında keşif çalışması yaparak terörist saldırılara zemin hazırlayan 19 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.Teröristlere sahte kimlik düzenlemiş
Öte yandan, gözaltına alınanlardan A.N'nin Lice ilçesindeki sözde terörist mezarlığı sorumlusu olduğu ve evini teröristlere karargah olarak kullandırdığı, bir ilçe belediyesinde memur olarak görev yapan R.A'nın ise para karşılığında teröristlere sahte kimlik düzenlediği öğrenildi.
Muhabir: Hasan Namlı
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