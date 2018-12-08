Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Yaklaşık iki ay önce eski MHP Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli'nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Kılıç ve İçli aileleri arasında başlayan husumet, Hani Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turan Soğukoluk, eski Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ile kanaat önderi Faruk Yiğit'in girişimiyle son buldu.

Merkez Camisi'nde düzenlenen barış töreninde iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra salavatlar eşliğinde tokalaştı.

Mesut Değer yaptığı konuşmada, Kılıç ailesinin sorunun çözümü için çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Dinimizde barış ve kardeşlik önemlidir. Huzur içerisinde, birlikte ve kardeşçe yaşamamız gerekiyor. Her iki aileye ve Kocaköy halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Barış törenine İlçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş da katıldı.



