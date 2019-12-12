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Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi
- Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı
Genel 12.12.2019, 04:53
ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.
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