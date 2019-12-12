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Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi

- Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Genel 12.12.2019, 04:53
Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi
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ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kayapınar'a bağlı Gözalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

#Diyarbakır #Kentsel dönüşüm #Resmi Gazete
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