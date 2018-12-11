Diyarbakır'da aranan katil zanlısı Konya'da yakalandı

KONYA (AA) - Diyarbakır'da iki cinayet ve bir yaralama suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Konya'nın Ilgın İlçesinde saklandığı evin çatısında yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ilgın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da 4 ay önce işlenen iki kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.H.A'nın (27) Ilgın şehir merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takiple yeri tespit edilen şüphelinin saklandığı, Esentepe Mahallesi'ndeki eve operasyon yapıldı.

Evin çatısında yakalanan M.H.A, gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada bir av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.H.A, tutuklandı.



