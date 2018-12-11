Diyarbakır'da 8 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin dava

SİVAS (AA) - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada 2'si tutuklu 4 sanığa 27 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine güvenlik gerekçesiyle Sivas'ta görülmesi kararlaştırılan davanın karar duruşması, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Hasıl Tekin Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Erdal ve Ömer Tekin ise Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Yahya ve Hasan Tekin ise duruşmaya katılmadı.

İddianamenin okunmasının ardından Hasıl, Erdal ve Ömer Tekin, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Hasıl, Erdal, Hasan ve Yahya Tekin'i, Bedriye ve Aysel Uğurlayan'ı öldürdükleri gerekçesiyle "ağır ve haksız tahrik altında adam öldürmeye teşebbüs ve adam öldürme" suçlarından 27 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Başka suçtan tutuklu bulunan Ömer Tekin ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, Yahya ve Hasan Tekin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Çiftlibahçe köyünde, Tekin ve Uğurlayan aileleri arasında 17 Ağustos 2013'te çıkan silahlı kavgada Salim, Bedriye ve Aysel Uğurlayan, Abdullah, Muhammed, Şevin ve Şadiye Tekin ile Remziye Taşlık hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Mahkeme heyeti, daha önce 2 sanık hakkında 20'şer yıl hapis cezası vermişti.