Diyarbakır'a önce huzur sonra turist geldi

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve son yıllardaki terör operasyonları sayesinde huzura kavuşan Diyarbakır'a gelen ziyaretçi sayısı, geçen yıla oranla yüzde 58 arttı.

Medeniyetler şehri Diyarbakır, bir dönem güvenlik gerekçesiyle gölgede kalan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındırıyor.

Huzur ortamının sağlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin rotasını çevirdiği Diyarbakır, Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle misafirlerini ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın 10 ayında 219 bin 140 kişinin ziyaret ettiği kent bu yıl aynı dönemde 346 bin 963 kişiyi ağırladı. Böylece geçen yıla oranla bu yıl kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı yüzde 58 artış gösterdi.

Misafirlerini tarihi ve kültürel potansiyeli ile adeta tarihe yolculuğa çıkaran kadim kentte sonbaharda da turist yoğunluğu yaşanıyor.

"Diyarbakır'a hayran kaldık"

Denizli'den gelen Betül Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği kentin her yönüyle zengin bir tarihi ve kültürü barındırdığını söyledi. Diyarbakır'ı çok beğendiğini ifade eden Akın, "İçkale, Ulu Cami, Hz. Süleyman Camisini gezdim. Çok güzel, görülmeye değer. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kütahya'dan ilk kez kente gelen Mustafa Türkdoğan, tarihi Hasan Paşa Hanı'nda ailesiyle kahvaltı yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Diyarbakır'ın tarihi ile çok güzel bir yer olduğunu vurgulayan Türkdoğan, "İnsanı kendisine çekiyor. Şehirde tam bir huzur hakim. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Burayı gezerken tarihin kokusunu içimize çekiyoruz. Güvenle, rahatça dolaşabildiğimiz bir yer." diye konuştu.

İstanbul'dan Kader Karataş, yaklaşık 5 yıl önce de kente geldiğini belirtti. "Diyarbakır muhteşem olmuş." diyen Karataş yapılan hizmetlerin şehirde fark yarattığını anlattı. Diyarbakır'ın tarihini bu gezi ile daha iyi öğrenme fırsatı bulduklarını ifade eden Karataş, "Gerçekten çok çok beğendim. Alanlar, yapılan hizmetler, yollar gerçekten muhteşem. Diyarbakır'a hayran kaldık. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. İstanbul'a unutamayacağımız güzel anılarla dönüyoruz." dedi.

Sur ilçesinde esnaf Kadri Önalan, geçen seneye oranla turist sayısında gözle görülür artış yaşandığına işaret etti. Huzur ile çarşının eski canlılığını yakaladığını dile getiren Önalan, "Bu yıl Türkiye'nin 81 ilinden ve Avrupa'dan ziyaretçiler geliyor. Devletimizin sağladığı huzur burada turizmi çok çok yükselti. Allah'ın izniyle, devletimiz sayesine iyi yerlere geleceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Çok güzel bir sezon geçirdik"

Diyarbakır Hilton Otel Genel Müdürü Selda Çiçek Veske, bu yıl kentin turizmde çok güzel bir ivme yakaladığını söyledi. Kente ilginin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Veske, "Müthiş bir talep var. Yaklaşık yüzde 60'lık bir artıştan bahsedebiliriz. Kent hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bu ivme de ziyadesiyle bizi mutlu ediyor." dedi.

Güzel bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Veske, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarının çok yoğun geçtiğini aktardı. Veske, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelen turistlerimizi ağırladık. Çok güzel bir sezon geçirdik." diye konuştu.

Huzurun ardından turist sayısında artış meydana geldiğine işaret eden Veske, bunun devam etmesini istediklerini belirtti.

"Binlerce misafirimiz akın akın geliyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Abdülaziz Yatkın da Diyarbakır'a gelen turist sayısında artış sağlanmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Yurt dışından ve yurt içinden binlerce misafirimiz buraları gezmek için akın akın geliyor." diyen Yatkın, bu durumun kente ve kent sakinlerine moral verdiğini kaydetti.







