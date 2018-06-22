Diyarbakır'a 274 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'a sağlık alanında yapılan 274 milyon liralık yatırım sayesinde hastalar, 5 yıldızlı otel konforunda kaliteli sağlık hizmetine kavuştu.

Diyarbakır'da son 15 yılda aktarılan 274 milyon lira kaynak sağlık yatırımına dönüştü. Açılan sağlık tesislerinin yanı sıra mevcut tesislerde fiziki iyileştirme yapılan, 112 acil istasyon sayısının 2'den 48'e, ambulans sayısının 2'den 90'a yükseldiği kentte hastalar, tuvaleti, banyosu ve en fazla 2 hasta yatağı bulunan odalarda konforlu tedavi hizmeti ile buluştu.

"Sağlık hizmetinde memnuniyet yüzde 78'lere vardı"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını, 2002'den bu yana kurulan tesis sayısının 42'ye ulaştığını söyledi.

Bu doğrultuda sağlık hizmetinden memnuniyetin arttığına işaret eden Avar, "2002 yılından önce bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de sağlık hizmetinde memnuniyet oranı yüzde 30'larda iken şimdi memnuniyet yüzde 78'lere varmış durumda." dedi.

Kente bin 200 yataklı sağlık kompleksi inşa edilecek

Diyarbakır'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Avar, şunları kaydetti:

"Şehir Hastaneleri konsepti üzerinde Diyarbakır'da ilk etapta 100 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi, 200 yataklı psikiyatri hastanesi, 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi olmak üzeren toplam 450 yataklı bir sağlık kompleksinin inşasına gelecek ay inşallah başlanacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ön yeterlilik ihalesi yapılmış olan 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 200 yataklı kalp damar cerrahi hastanesi ve 150 yataklı göğüs hastalıkları hastanesi olmak üzere toplam 750 yataklı ayrıca bir şehir hastanesi konsepti hazırlıkları ve çalışmaları devam ediyor."

"Şimdi dünya bize gıptayla bakıyor"

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Karakaş, ülke genelinde acil sağlık hizmetlerindeki gelişimin dünyaya örnek olacak seviyeye ulaştığını belirtti.

Bu gelişmenin bölgeye daha ciddi şekilde yansıdığına dikkati çeken Karakaş, ilde 2002 yılında müdürlük bünyesinde iki ambulans varken, şimdi bu sayının 90'a ulaştığını, kentin daha çok özellikli ambulanslara sahip olduğunu dile getirdi.

Karakaş, "2002 yılında bizim ulaştığımız vaka sayısı bin 200 iken, 2017 yılında vaka sayısı 118 bin civarında. Çok ciddi büyük bir gelişim sağlandı. Eskiden gıptayla baktığımız dünyanın birçok ülkesiyle aynı seviyeye geldik. Eskiden buraya gelen turistler için uçak ambulans gelip vatandaşını ülkesine götürüyordu. Şimdi biz vatandaşlarımızı dünyanın herhangi bir yerinden alıp getirebiliyoruz ülkemize. Şimdi dünya bize gıptayla bakıyor." şeklinde konuştu.

112 acil sağlık istasyonlarının 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayan Karakaş, bir insanın hayatını kurtarmanın, kalıcı bir sakatlığı engellemenin çok büyük bir mutluluk olduğunu aktardı.

Karakaş, tüm çalışanların gururla görev yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Helikopter ambulanslar 2009 yılında faaliyete başladı. Türkiye'de 17 hava ambulansı çalışıyor. Diyarbakır da bu iller arasında. Helikopter ambulansımız gün doğumu ve gün batımı esaslı hizmet veriyor. Helikopter ambulansımız 2009'dan bu yana toplamda 2 bin 115 hastayı hayata döndürdü. Hastaları yerinden alarak, hastanelere ulaştırıp, hayatlarını kurtardılar."

İnsan hayatı kurtarmak için uçuyoruz

Helikopter ambulansta kaptan pilot Nedim Güngör, Diyarbakır'da 112 acil sağlık istasyonlarının yönlendirdiği vakalara müdahale ettiklerini belirtti.

Güngör, "Gün doğumu ve gün batımı arasında 112'nin bize vermiş olduğu görevi uygun hava şartlarında tamamlıyoruz. İnsan hayatı kurtarmak, vatandaşlarımızı sağlığa kavuşturmak için çalışmak bize onur veriyor." diye konuştu.