Diyarbakır merkezli tefecilik operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 8 ilde tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında örgütlü bir şekilde tefecilik suçunu işledikleri gerekçesiyle 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Gaziantep, İstanbul ve Mersin ile Şırnak'ta 8 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında emlak ofisi danışmanı, elektrikçi, banka müdürü ve çalışanlarının da bulunduğu 34 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan 16'sının tutuklandığı, 18'inin adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 3 dizüstü bilgisayar, 46 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap, çok sayıda banka kartı, çek, senet ve benzeri suç unsurlarına el konulduğu, firari 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır merkezli 8 ilde 8 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda da 33 kişi gözaltına alınmış, zanlıların hesap hareketleri incelendiğinde, örgütün yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç sağladığının tespit edildiği açıklanmıştı.