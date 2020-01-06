Diyarbakır annelerinden Süheyla Demir: Kızımı o zalimlerin eline bırakmayacağım

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 126'ncı gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, yaptığı açıklamada, Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Demir, "126 gündür burada bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

"Bitsin bu PKK illeti"

Anne Demir, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirerek, "'Yeter artık' diyoruz. 40 yıldır evlatlarımızı bizden kaçırdılar. Evlatlarımızı bize geri versinler. 126 gündür burada bekliyoruz, hiç kimseden ses, seda çıkmıyor. HDP bize bir açıklama da yapmıyor. Bize bir açıklama yapacağı yerde bizden kaçıyor, suçunu kabullenmiş. Evlatlarımızı onlar kaçırdı. HDP kaçırıyor, PKK'ya teslim ediyor." diye konuştu.

Evlatlarından ayrı büyük acı yaşadıklarını ifade eden Demir, kızını çok özlediğini kaydetti.

"Kızımı el bebek gül bebek büyüttüm. Kızımın özlemi o kadar büyük ki; artık içime sığdıramıyorum. Ciğerim parçalanmış sanki. Evime gidemiyorum, evim gözümde kararmış. Burada beklemeye devam edeceğim, kızımı o zalimlerin eline bırakmayacağım." diyen Demir, şunları kaydetti:

"Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan lütfen dön gel. Kardeşinle aylardır bu soğukta seni bekliyoruz. Bu küçük kardeşinin hatırı için gel. Sana biraz hakkım geçtiyse bize geri dön, Türk askerine teslim ol. Artık dökülen bu gözyaşları yeter. Biz baş kaldırdık siz de baş kaldırın, artık bitsin bu PKK illeti. Kurtulalım bu illetten. Artık gençler dağa çıkmasın, anneler ağlamasın." "Polisimize askerimize teslim ol"

Anne Hatice Levent de kızı Fadime'ye kavuşma ümidiyle eylem yaptığını aktardı.

"Buraya bir umutla geliyoruz. Yavrularımızı bize versinler. Kızımı bana versinler. Kızım karıncayı dahi incitmiyordu. Hani okuyup da bana bakacaktın yavrum? Fadime'm duyuyorsan, görüyorsan gel yavrum, polisimize askerimize teslim ol." ifadelerini kullanan Levent, kızının kalbinin delik olduğunu belirtti.

Levent, kızına büyük özlem duyduğunu anlatarak, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini aktardı.

Baba Celil Bektaş ise oğlu Yusuf'u almadan gitmeyeceğini söyledi.

Oğluna seslenen Bektaş, "Oğlum annen perişan halde, teslim ol." dedi.

Bektaş, "126 sene de geçse biz kalmayacağız buradan. Oğlum gelene kadar kalkmam. Oğlumuzu istiyoruz başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

