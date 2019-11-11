Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuklarımızın hayalini ve gençliğini çaldılar

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 70. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden annelerin, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişi sürüyor.

"70 gündür buradayım"

Oturma eylemine katılan annelerden Sevdet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Fatih'in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken dağa kaçırıldığını söyledi.

"70 gündür buradayım, kararlıyım oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım." diyen Demir, bütün annelerden destek istedi.

Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelere seslenen Demir, "Evde ağlamayın gelin buraya bütün dünya sizi görsün. Gelin çocuklarınızı isteyin. Çocuklarımızın hayalini ve gençliğini çaldılar." ifadesini kullandı.

Demir, terör örgütünün dağda zor şartlar altındaki çocuklarına işkence yapıp eziyet ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HDP ve PKK hırsızdır, çocuklarımızı çaldılar. Nasıl götürdüyseniz öyle getirin. Biz çocuklarımızı onlar için doğurmadık. Çocuklarımızın ne işi var dağda? Oğlum dağda ne yiyip, içiyor? Oğlumu hep rüyamda görüyorum. Oğluma kavuşana kadar buradan gitmiyorum.""5 yıldır oğlumu kaçırmışsın bana göstermiyorsun"

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş ise çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Baba Altıntaş, çocuğunu çok özlediğini belirterek, ailece büyük acılar yaşadıklarını dile getirdi.

Eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini işaret eden Altıntaş, seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

"Benim için savaşmıyorsun ki benim ile savaşıyorsun"

HDP'ye tepkisini dile getiren baba Altıntaş, şöyle konuştu:

"PKK bize zulüm ediyor. Benim oğlumu hangi hakla, akıla mantıkla kaçırdılar? 5 yıldır oğlumu kaçırmışsın bana göstermiyorsun. 'Ben senin için savaşıyorum.' diyorsun. Benim için savaşmıyorsun ki benim ile savaşıyorsun. Bu noktada halkın bunu görmesi lazım."

Altıntaş, PKK ve HDP'nin dış güçlerle Kürtler üzerinde büyük oyunlar oynadığına vurgu yaparak, "70 gündür buradayız 70 yılda geçse 70 bin yılda geçse biz buradayız." diye konuştu.