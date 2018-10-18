Diyanetin strateji planına vatandaş da katkı verecek

- Diyanet İşleri Başkanlığı, strateji planını vatandaşın görüşlerini dikkate alarak anketle tespit edecek - Başkanlığın internet sitesinde yer alan ankette, geliştirilmesi istenilen hizmet ve faaliyetler soruluyor

Diyanetin strateji planına vatandaş da katkı verecek
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ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, strateji planını vatandaş görüşünü dikkate alarak anketle belirleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "www.diyanet.gov.tr" internet adresine eklenen 'Dış Paydaş Vatandaş Anketi' bölümünü tıklayanlar, Strateji Geliştirme Başkanlığına görüş ve beklentilerini yöneltebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu çalışma sayesinde stratejik plan çalışmalarını katılımcılık esasına uygun sürdürülebilecek.

Vatandaşların ankette vereceği yanıtlar, sadece stratejik planlama çalışmalarında kullanılacak.

Ankette, Diyanet İşleri Başkanlığınca geliştirilmesi istenilen hizmet ve faaliyetler soruluyor.

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