"Diyanet ve Milli eğitim olarak üzerimize düşen görevi yapmadık"

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Müftüsü Bürhan Keleş, "Diyanet olarak, Milli Eğitim olarak üzerimize düşen görevi vaktinde yapmadık. Bu memlekette bir FETÖ, başa bela oldu." dedi.

Çankırı Müftülüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Ruhu Konferansı'nda konuşan Keleş, 15 Temmuz gecesinde ortamın çok karışık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir daha böyle karanlık bir gece yaşanmaması temennisinde bulunan Keleş, "Din görevlileri olarak bizlerin de sorumlulukları var. Dini istismar ederek, dini kullanarak memleketin başına bela olanlardan ibret alarak, bundan sonra yeni FETÖ'lerin doğmaması için milleti nasıl aydınlatabiliriz, nasıl yönlendirebiliriz, bunun üzerinde duracağız. Cemaat bizlerin söylediğine itibar eder." ifadelerini kullandı.

Diyanet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Diyanet olarak, Milli Eğitim olarak üzerimize düşen görevi vaktinde yapmadık bu memlekette bir FETÖ başa bela oldu. Arkadan küçük FETÖ'cüler gelir mi? Biz uyanık olmazsak küçük FETÖ'cükler yarın büyüyecek, ülkenin başına bela olacak. O yüzden üzerimize düşenleri de yerine getirmemiz gerekiyor."











