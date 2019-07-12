Diyanet TV'nin

ANKARA (AA) - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Diyanet İşleri Başkanlığınca FETÖ ve DEAŞ'ın İslam'ın kutsal değerlerini nasıl istismar ettiğini anlatan ve belgesel niteliği taşıyan televizyon programı, Diyanet TV ekranlarında yer almaya başlıyor.

Akademisyenlerin ve Başkanlık yöneticilerinin dini istismar konusunu detaylarıyla ele aldıkları program, 11 bölümden oluşuyor.

İlk bölümü bu akşam saat 22.00'de yayınlanacak program ile insanların dini istismar konusunda duyarlı olmaları mesajı verilmesi amaçlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din istismarının eskiden beri toplumların önemli bir problemi olduğunun altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca din istismarı konusunda toplumu bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetler yapıldığını aktaran Kurt, basılı ve süreli yayınlar aracılığıyla bu istismarın farklı yönlerine değindiklerini belirtti.

Kurt, Diyanet TV'de din istismarının farklı programlarda ele alındığını dile getirerek, "15 Temmuz'un yıl dönümü münasebetiyle bu yıl özel ve anlamlı bir programı başlatmış olacağız. 11 bölümlük bir belgesel programı, Diyanet TV ekranlarında yer alacak. Burada din istismarının kökü, tarihi, diğer dinlerde ne şekilde kendini gösterdiği, ortaya çıktığına yönelik konunun uzmanları tarafından önemli bilgiler verilecek." dedi.

Din istismarıyla milletin hayatlarında ne tür sıkıntılar oluşturulduğunun hazırlanan belgesellerde anlatılacağını bildiren Kurt, "Özel olarak millet varlığımızı, çevremizdeki İslam ülkelerinin toplumlarını ciddi anlamda sıkıntıya sokan DEAŞ ve FETÖ'ye özel ve kapsamlı vurgular da program içerisinde yapılmış oldu." diye konuştu.

Kurt, belgeselde din istismarına yönelik önemli konuların yer aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Programda işin uzmanı hem akademisyenlerimizden hem Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinden hem de farklı alanlarda uzmanlığı olan insanların görüşleri ve önerilerine yer vermiş olacağız. Programımız 11 bölümden oluşuyor. Bugün 12 Temmuz 2019 Cuma akşamı saat 22.00'de ilk bölümü yayınlanacak. Birbiri ardına 11 gün boyunca da aynı saatte ekranlarımızda olacak."

