Diyanet TV'de yeni yayın dönemi

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumu din konusunda aydınlatma görevi çerçevesinde yayınlar yapan Diyanet TV, 17 Eylül'de saat 00.00'da başlayacak Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yeni yayın dönemine girecek.

Yeni arayüzü ve programlarıyla yayın dönemine başlayacak Diyanet TV, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile iş birliğiyle 2012'den beri "TRT Diyanet" adıyla televizyon yayını gerçekleştiriyordu.

Kanalın bir süre önce "Diyanet TV" olarak yayın hayatına devam etmesi kararı alınmıştı.