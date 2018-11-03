Diyanet-Sen Kırşehir Şube Başkanlığında seçim

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kırşehir Şube Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Mehmet Öztürk güven tazeledi.

Kırşehir Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve tek liste ile girilen seçimler sonucunda Mehmet Öztürk, yeniden başkanlığa seçildi.

Sendika seçimlerinin ardından konuşan Öztürk, birlik, beraberlik mesajı vererek, sonuçların kente ve diyanet camiasına hayırlar getirmesini diledi.

Yönetimlerde görev alan, üye olarak da kendilerine yardım eden din görevlilerinin desteği ile başarılı çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Öztürk, seçimler ile ilgili gerek sosyal medya, telefon ve gerekse yüz yüze tebrik eden herkese teşekkür etti.



