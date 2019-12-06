Diyanet İşleri Başkanlığından İYİ Parti'li Yokuş hakkında suç duyurusu
- Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılan Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindekiler için özel uçak kiralanarak kamunun zarara uğratıldığı yönündeki iddiaları nedeniyle İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti'deki cami açılışı için herhangi bir uçak kiralanmadığı bildirilen dilekçede, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere, Türk Hava Yollarının TK0686 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019'da Cibuti'ye hareket ettiği, ardından Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.
Halkı yanıltıcı ve iftira içerikli söz konusu beyanların, insaf ve vicdanla bağdaşmadığı ifade edilen dilekçede, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının güven ve itibarını sarcısı beyanları nedeniyle İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda iftira suçunu düzenleyen hüküm gereği cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.
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