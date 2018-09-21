Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Bizim artık bilgiyi ihraç etmemiz gerekiyor

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, üniversitelerin şehirlerin ilim merkezi, toplumları aydınlatan yerler olduğunu belirtti.

Türkiye'nin üniversiteler aracılığıyla bilgiyi ihraç etmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bizim artık bilgiyi ihraç etmemiz gerekiyor. Geçmişte bilgiyi hep ithal ettik, bundan sonra ihraç edelim. Bu açıdan çok önemli, Balkan ülkelerinden, Müslüman topluluklarından, dünyanın her yerinden ülkemize öğrenci getirmemiz gerekiyor, özellikle din eğitimi noktasında. Doğru bilgiyi bizin insanlara ulaştırmamız gerekiyor. Bunun da yapıldığı yer İlahiyat Fakülteleridir, İslami İlimler Fakülteleridir. Üniversite deyince kitap akla gelir, kütüphane akla gelir. Bizim milyonlarca kitap olan kütüphanelerimiz olmalı. Yani şu an ülkemizde birkaç milyon kitabı olan kütüphanemiz yok. Bunu sağlamamız gerekiyor. Toplumumuzun daha fazla okuması gerekiyor. Bunun yeri de üniversitelerdir." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erbaş Selimiye Arastası'nı da ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erbaş, esnaflarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arasta çıkışında Trakya Üniversitesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.