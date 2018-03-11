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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresinin okunduğu programda sabah namazını kıldırdı ve Mehmetçik için dua etti.

11 Mart 2018 Pazar 10:56
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua
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ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresinin okunduğu programda sabah namazını kıldırdı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresinin okunduğu programda sabah namazının ardından güvenlik güçleri, şehit ve gaziler için dualar edildi.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra Mehmetçikler için dua eden Erbaş, "Yarabbi, vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin sınır ötesi harekatını ve çalışmalarını hayırlı eyle. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Türk bayrağını indirmek, ezanları susturmak isteyenlere fırsat vermemesi için Allah'a dua ederek, "Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi ve memleketimizi halas eyle Allah'ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme. Her türlü fitne ve fesata, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret nasip eyle Allah'ım." diye konuştu.

Allah'tan, Türk vatanını ve milletini, bölücü ve hainlerin hilelerinden korumasını dileyen Erbaş, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz devam ettiği müddetçe, vatanımız ilelebet payidar kalacak, ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek. Bütün hainler kurmuş oldukları tuzaklara kendileri düşecek inşallah." dedi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de yer aldı.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Akseki CamisiDiyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
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