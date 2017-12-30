Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Büyükelçi Şen'e ziyaret

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i ziyaretinde, Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince Diyanet ve İİT'nin ortak etkinlikler gerçekleştirmesi kararı alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, 2018 Yılı Hac Protokolü görüşmeleri için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Şen'i ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye'nin İİT dönem başkanlığı süresince bir dizi ortak etkinlik gerçekleştirme kararı alındı.

Batıda yükselen İslam karşıtlığı ve dini istismar hareketlerine karşı yapılacak ortak çalışmaların gündeme geldiği görüşmede, ABD'nin Washington kentinde bulunan Diyanet Center of America'nın ev sahipliğinde İslamofobi, dini istismar hareketleri ve aşırılıkla mücadele konularında sempozyum ve çalıştaylar yapılması kararlaştırıldı.

Büyükelçi Şen, Daimi Temsilcilik bünyesinde bir müşavir ya da ateşe atanmasının Diyanet İşleri Başkanlığı ve İİT arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Erbaş, temasları kapsamında ayrıca Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe'ye de ziyarette bulundu.

