Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram mesajı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram, kardeşine tebessüm etmeyi sadaka bilen peygamber ahlakının müntesiplerine, yeryüzündeki olanca kötülüğe karşılık, kardeşlik ve muhabbeti bütün aleme yaymak için büyük bir umut ve azimle çalışan iyilik erlerine, alemlerin Rabb'inden bir hediye ve rahmet vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederken, bayramın barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olması temennisinde bulundu.

Rahmet, bereket ve arınma mevsimi ramazan ayının ardından barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşatacağı Ramazan Bayramı'na girildiğine işaret eden Erbaş, bayramın, bir ay boyunca iyilik, ibadet ve tefekkürle kendini her yönüyle eğiten müminlere ramazanın en güzel armağanı olduğunu aktardı.

Erbaş, "Bayram, kardeşine tebessüm etmeyi sadaka bilen peygamber ahlakının müntesiplerine, yeryüzündeki olanca kötülüğe karşılık, kardeşlik ve muhabbeti bütün aleme yaymak için büyük bir umut ve azimle çalışan iyilik erlerine, alemlerin Rabb'inden bir hediye ve rahmet vesilesidir." açıklamasına yer verdi.

Bayramları anlamlı kılanın, can taşıyan her varlığın bu iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesi olduğunu vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bütün müminler olarak aynı hissiyatı ve aynı sevinci yaşamak adına birlik-beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, gönül köprülerimizi onarmak ve güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği en önemli görev olmalıdır."

Bayramda aile büyüklerini, akraba ve komşuları ziyaret ederek onların gönlünün alınması gerektiğini bildiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bilhassa bayram yapamayanların bayramı olmaya çalışalım. Sevgi ve merhamete muhtaç, yetim, öksüz, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olalım. Kardeşlerimiz arasındaki kırgınlıkları ve küskünlükleri bertaraf edelim. Çocuklarımızı da bayramın coşkusuyla buluşturarak onların zihinlerinde güzel hatıralar oluşturalım."

Ramazan ayında elde edilen kazanımların bayram sonrasında da sürdürülerek rahmet ve bereket ikliminin sürdürülmesini isteyen Erbaş, "Bu duygu ve düşüncelerle, bayramların bayram gibi yaşandığı, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olması, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmemiz temennisiyle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.