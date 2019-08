Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe duasını yaptırdı

- Kutsal topraklarda her dil, renk ve ırktan yaklaşık 2 milyonu aşkın Müslüman, Arafat Vakfesi'nde bir araya gelerek birlik ve beraberlik için saatlerce dua etti - Ellerin semaya açıldığı anda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Vakfe duasında yaklaşık 80 bin Türk hacı adayı duygu dolu anlar yaşadı - Rahatsızlıkları nedeniyle Mekke'deki Diyanet Hastanesi'nde tedavi gören bazı yaşlı ve hastalar, sağlık personelinin yardımıyla ambulans ve ambulans helikopterler ile Arafat'a getirilerek vakfeye durdu - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Vakfe duasından: - "Asırlardır yüce dinimiz İslam'ın yolunda insanlığa hizmet eden, çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olan aziz milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım" - "Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi halas ve emin eyle, her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım"