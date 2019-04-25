Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Farklı ırklardan, etnik yapılardan, farklı diller konuşan, farklı renklere sahip insanlardan oluşan bir milletiz. Bu milletin amacı, gayesi, hedefi bir. Bugün aynı hedef, aynı gaye doğrultusunda neler yapabiliriz, gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz, onları topluma ideal bir fert nasıl yapabiliriz, bunun çalıştayını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Roman Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapan Erbaş, ilk defa bu çerçevede bir çalıştayın gerçekleştirildiğini belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Erbaş, çalıştayın gençlerin daha iyi yetiştirilmesi, örnek birer fert haline getirilmesi ve tecrübe paylaşımı noktasında önemli bir imkan oluşturduğunu kaydetti.



Ali Erbaş, ülkede ulaşılmadık hiçbir mahalle ve hiçbir kesimin kalmayacağına dikkati çekerek, "Ülkemizde farklı ırklardan, etnik yapılardan, farklı diller konuşan, farklı renklere sahip insanlardan oluşan bir milletiz. Bu milletin amacı, gayesi, hedefi bir. Bugün aynı hedef, aynı gaye doğrultusunda neler yapabiliriz, gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz, onları topluma ideal bir fert nasıl yapabiliriz, bunun çalıştayını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çocukların ve gençlerin ihmal edilmesinin doğuracağı problemlere işaret eden Erbaş, çocuklara ve gençlere sahip çıkılmadığı takdirde onlara ihtiyaç ve isteklerini istismar eden kötü niyetli insanların sahip çıkabileceği tehlikesine dikkati çekti.

Erbaş, kötülükten beslenen insanların dünyayı yaşanmaz hale getiremeye çalıştığını ifade ederek, "İyiler kötülerden fazla olduğunda dünya daha huzurlu, daha güzel olacak. Kötüler dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. Neden, çünkü onların gıdası kötülük." uyarısında bulundu.

Çalıştaya, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Roman vatandaşlara yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, akademisyenler, din görevlileri ve mahalli idareciler katılıyor.

Programda, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da hazır bulundu.